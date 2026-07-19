España arrasa en los premios individuales del Mundial 2026; Rodri, Unai Simón y Pau Cubarsí hacen historia

NUEVA JERSEY._ El histórico título conquistado por España en el Mundial 2026 tuvo un reflejo directo en la ceremonia de premiación individual, donde la selección dirigida por Luis de la Fuente acaparó los principales reconocimientos del torneo tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium. Rodrigo Hernández, conocido futbolísticamente como Rodri, fue distinguido con el Balón de Oro como el Mejor Jugador del Mundial, luego de liderar el mediocampo español con su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y marcar el ritmo de una selección que dominó gran parte del campeonato. Su regularidad y liderazgo fueron determinantes para que España levantara su segunda Copa del Mundo.

En la portería, Unai Simón recibió el Guante de Oro como el mejor arquero del certamen. El guardameta del Athletic Club fue una de las grandes figuras defensivas de España, que terminó el Mundial con una de las mejores estadísticas en goles recibidos, gracias a su seguridad bajo los tres palos y actuaciones decisivas durante la fase eliminatoria. Por su parte, el defensa central Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial. Con apenas 19 años, el futbolista del Barcelona se consolidó como uno de los zagueros más destacados del torneo, sobresaliendo por su madurez, capacidad de anticipación y liderazgo en la última línea. Desde antes de la final era considerado uno de los principales candidatos al reconocimiento, que finalmente confirmó el brillante campeonato del juvenil español.