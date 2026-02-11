España enfrentará a Chile en Puebla como preparación rumbo al Mundial

El anuncio fue realizado por la embajada de España en México, que destacó el partido como una oportunidad para reforzar los vínculos entre ambos países a través del futbol.

La selección española , líder del ranking FIFA y vigente campeona de la Eurocopa, jugará un amistoso contra Chile el próximo 8 de junio en Puebla . El encuentro servirá como último ensayo para el técnico Luis de la Fuente antes del debut mundialista en Atlanta.

El duelo llega en un momento clave para la Roja, que debutará en el Mundial el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta, continuará el 21 contra Arabia Saudí en la misma sede y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Uruguay en Guadalajara, dentro del Grupo H.

España, campeona del mundo en 2010 y favorita en su sector, genera gran expectación en México, especialmente en Guadalajara, donde disputará uno de sus compromisos.

El país será una de las sedes principales del torneo, con 13 partidos distribuidos entre Guadalajara, Monterrey y el Estadio Azteca, consolidando su papel protagónico en la justa mundialista.