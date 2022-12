En vísperas del choque de cuartos de final contra Croacia, Vinicius Júnior habla con la FIFA de cómo frenar a Luka Modric, de lo que se siente al formar parte del brillante ataque brasileño y de su baile.

¿Qué tipo de partido esperas contra Croacia?

Va a ser un partido muy duro. En el último Mundial quedaron segundos. Nos estamos preparando para hacer un partido excelente. Daremos lo mejor de nosotros mismos en el partido, como hicimos contra Corea, presionándoles e intentando marcar, que siempre es muy importante para nosotros.

Juegas con Modric en el Real Madrid. ¿Cómo harán para detenerlo?

Modric es un gran jugador. Me ha enseñado mucho, no sólo en el campo, sino también fuera de él. Estoy muy contento de conocerlo y de verlo todos los días. No sólo es un gran jugador, sino también una gran persona. Lo hace todo, no sólo por mí, sino también por Rodrygo y Militao. Siempre intenta apoyar a los jugadores jóvenes como nosotros. En cuanto a jugar contra él, siempre me gusta hacerlo contra los mejores. Jugar contra Modric va a ser muy especial. En cuanto a neutralizarlo, se lo dejaré a Casemiro, ¡porque puede hacerlo mejor que yo! Conoce muy bien a Modric, porque jugaron juntos mucho tiempo.