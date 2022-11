$!Estados Unidos quiere pelear por el título: Christian Pulisic

A los 11 años, tuvo una prueba en el Chelsea. Con 15 se mudó a Alemania y a los 17 debutó con la selección estadounidense. Con solo 20 ya era el capitán de su combinado nacional. No le molesta ser comparado con Luis Figo y Eden Hazard e incluso se ha pronosticado que llegará a convertirse en el mejor jugador estadounidense de todos los tiempos, superando a Landon Donovan.

DOHA._ Christian Pulisic no es de los que se decantan por rebajar las expectativas, más bien al contrario: este muchacho nacido en Hershey (Pensilvania) crece ante la presión.

No le asusta lo más mínimo que lo llamen “Capitán América” o “el Lebron James del futbol”, sino que le llena de orgullo. Así pues, es lógico que no renuncie a nada en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Estados Unidos debuta en la Copa del Mundo este lunes 21 de noviembre enfrentando a Gales, en duelo pactado a las 12:00 horas de Sinaloa.

- Después de quedarse fuera de Rusia 2018, ¿qué motivación tenía para llegar a Qatar 2022?

- Ya estaba motivado la primera vez [para el torneo de 2018], pero perderme ese Mundial me dio un pequeño empujón extra, al recordar ese momento, el hecho de habernos quedado a las puertas. No cabe duda de que me aportó cierta motivación para conseguir que cumpliésemos esta vez. Y lo hicimos, fue un gran logro. Ahora estamos muy ilusionados con el Mundial.

- ¿Cómo es Gregg Berhalter como seleccionador?

- Gregg es un gran entrenador para los jugadores. La gente quiere responder, hacerlo por él, esforzarse y entregarse como equipo. Creo que se le da muy bien motivar al futbolista. En ese sentido, me parece que hace un trabajo estupendo. Crea un ambiente muy bueno para que queramos salir a competir y ganar juntos.

- ¿Qué ventaja supone tener tantos jugadores en grandes de Europa como Arsenal, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus o Milán?

Es fantástico que haya tanta gente jugando al más alto nivel en Europa. No hay más que fijarse en la situación actual del país y compararla con la de hace un par de años. Muchísimos jugadores nuestros están en los mejores clubes. Eso no va a servirnos más que para mejorar y para que la selección sea más potente.

- Estados Unidos tiene uno de los planteles más jóvenes de Qatar 2022. ¿Cómo lo valora?

- A mí me parece algo positivo. Hay mucha gente con afán de mejorar y que va a entregarse para conseguirlo. La mayoría llevamos juntos desde muy jóvenes, ya compartimos equipo en las categorías inferiores. Nos conocemos bien. Creo que eso nos aporta un equilibrio muy bueno.

- ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos en Qatar 2022?

- El objetivo del equipo es competir con las mejores selecciones del mundo y pelear para ganar el título. No va a ser fácil para nada, por supuesto, pero creo que si jugamos como sabemos que somos capaces de jugar, con mucha confianza y empeño, cuando lleguemos a las rondas eliminatorias podrá pasar cualquier cosa. Vamos a luchar de verdad. Queremos hacer un gran papel en este Mundial.

(Con información de FIFA)