El portero nativo de Tangamandapio, Michoacán, dice que el equipo está dolido porque, a pesar de las llegadas que han tenido, no han tenido la contundencia necesaria para sacar mejores marcadores.

MAZATLÁN._ La falta de contundencia y las lesiones han sido factor para que Mazatlán FC no haya podido sumar unidades en lo que va del Clausura 2023 , considera Ricardo Daniel Gutiérrez Hernández .

“Estamos tristes, dolidos por este arranque donde no hemos sacado puntos, el equipo se ha visto bien, hemos tenido mucho tiempo el balón, tenido llegadas, lamentablemente no la hemos metido, no hemos sido contundentes. Estamos tranquilos, sabemos que tenemos que sacar el resultado el sábado para salir del fondo de la tabla”, dijo Gutiérrez Hernández en rueda de prensa celebrada en el estadio Kraken.

Mazatlán FC, tras ver pospuesto su primer juego del Clausura 2023 ante León por la violencia en Sinaloa, perdió sus siguientes dos compromisos 2-1, primero en su visita al Atlas y luego recibiendo a Santos Laguna.