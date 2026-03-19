$!Estamos enfocados en nosotros y no cómo venga Cruz Azul: Joaquín Esquivel

MAZATLÁN._ El futbolista Joaquín Esquivel expresó que sabe de la importancia de rival que tienen enfrente este fin de semana y de si harán rotaciones es algo que no les preocupa, debido a que ellos se enfocan en su trabajo. Este viernes Mazatlán FC recibe a Cruz Azul en el estadio El Encanto, en la fecha 12 de la Liga MX.

“Sabemos que el rival que viene es difícil, Cruz Azul es un equipo protagonista y sabemos de su importancia, pero nosotros nos preocupamos por nosotros y el trabajo diario”, dijo Esquivel. “No estamos pensando en si harán rotaciones o no por el tema de su compromiso en Concacaf, ya que ellos (Cruz Azul) cuentan con un plantel muy vasto y los que jueguen lo harán de la misma manera”.