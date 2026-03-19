$!Estamos enfocados en nosotros y no cómo venga Cruz Azul: Joaquín Esquivel

MAZATLÁN._ El futbolista Joaquín Esquivel expresó que sabe de la importancia de rival que tienen enfrente este fin de semana y de si harán rotaciones es algo que no les preocupa, debido a que ellos se enfocan en su trabajo.
Este viernes Mazatlán FC recibe a Cruz Azul en el estadio El Encanto, en la fecha 12 de la Liga MX.
“Sabemos que el rival que viene es difícil, Cruz Azul es un equipo protagonista y sabemos de su importancia, pero nosotros nos preocupamos por nosotros y el trabajo diario”, dijo Esquivel.
“No estamos pensando en si harán rotaciones o no por el tema de su compromiso en Concacaf, ya que ellos (Cruz Azul) cuentan con un plantel muy vasto y los que jueguen lo harán de la misma manera”.
El jugador de Mazatlán FC comentó que el equipo ha encontrado una mejor versión conforme han pasado las fechas.
“Sabemos que los partidos que vienen son complicados, el equipo viene de menos a más y debemos seguir esa parte y seguir avanzando”.
Acerca del buen momento que vive Mazatlán Femenil, el ex olímpico dio crédito al trabajo que han desempeñado.
“Estamos viendo lo que han conseguido hasta el momento y claro que le damos crédito al equipo femenil. Eso sin duda nos impulsa a salir adelante a nosotros y nos motiva”.