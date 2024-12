“Veo el equipo bien, se habló de la importancia que lleva este torneo que está por iniciar el próximo año, tenemos que hacer más gol y más puntos para dejar las posiciones de abajo, tomo con mucha responsabilidad este compromiso y todos queremos subir este barco”.

El sudamericano reconoció que uno de los principales problemas del pasado torneo fue el tema de la definición.

“Creo que nos faltó gol y nos faltó ganar partidos de visita, de haber hecho eso la historia para nosotros sería completamente diferente, tenemos que seguir afianzándonos como locales, sabemos la importancia que tiene este estadio y la gente que nos apoya.

“Hay que también ganar fuera de casa, eso fue algo que no hicimos el torneo pasado y nos fue haciendo que dejáramos muchos puntos en el camino que al final nos faltaron’’.

Benedetti busca nuevamente ser protagonista de los Cañoneros y reiteró no sentirse en deuda con la afición.

“Físicamente me encuentro bien, me ha asentado muy bien esta pretemporada, no me siento en deuda con la afición porque cada vez que entro a la cancha doy el cien por ciento, pero queremos volver a ser protagonistas para sacar ese resultado y tenemos tantas ganas de que esta institución pueda crecer”.