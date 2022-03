“Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba en mi casa. Pues me dijeron los policías que pues lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo pues que lo entregara para bien de él y bien de nosotros”, dijo.

De acuerdo con la madre, el ahora detenido llegó a su casa, por lo que ella le explicó lo que había ocurrido; posteriormente, la mujer mencionó que lo tenía que llevar ante las autoridades y sin resistirse él accedió.

“Entonces él llegó hace rato y yo platiqué con él. Le digo: ‘sabes qué, las cosas están así y así. Vámonos te voy a llevar a la Fiscalía’. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí y aquí estamos”.

Además, la mujer pidió acudir a la Fiscalía General del Estado a cualquier persona que tenga información relacionada con las agresiones registradas en el partido Querétaro vs. Atlas.

“Pues ahora si que cualquier persona que tenga datos que sirvan aquí para la Fiscalía para nuestros hijos o hijos de otras personas que se acerquen aquí como lo hice yo. Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, aquí estoy y estoy con él”, concluyó.

De acuerdo con la FGE, los hombres detenidos son investigados por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.