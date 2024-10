Inolvidable aquella magistral chilena de Raúl Jiménez en un pletórico Estadio Azteca en octubre del 2013; un gesto técnico soberbio, que está guardado en la memoria de los aficionados mexicanos.

También resulta imborrable aquel terrible choque de cabezas que tuvo con David Luiz en 2020, que le provocó una fractura de cráneo; una acción que de no ser por su inquebrantable deseo de superación pudo alejarlo de las canchas para siempre.

“Es la confianza que uno tiene, sabiendo que son jugadas difíciles, que son jugadas complicadas, pero que me gusta hacerlas; al final tienes el 50 por ciento de probabilidades que te salga bien y yo las intento”, apunta Raúl en referencia a su desparpajo sobre la cancha, enmarcado en aquella memorable chilena, aunque más concretamente sobre la mágica asistencia que se despachó con el Fulham, el pasado fin de semana.

“Ya pasó el peor momento...”, confiesa Raúl Jiménez alrededor de la lesión de hace cuatro años. “Siempre me sentí bien”, agrega el delantero mexicano, que ahora mismo atraviesa por un gran momento futbolístico y que está completamente convencido de que seguirá desparramando magia sobre el terreno de juego.

“Afortunadamente estoy volviendo a ser lo que era, pero no quiero parar aquí, quiero seguir adelante y quiere seguir cosechando grandes cosas”, sentencia Raúl.

Bajo es escenario esperanzador, Raúl Jiménez fue convocado a la Selección Nacional de México en la presente Fecha FIFA, en donde el equipo tricolor disputará dos partidos de preparación y el delantero de 33 años buscará un lugar en el representativo que dirige Javier Aguirre.

“Contento, emocionado de estar una vez más en la selección. Me siento en un buen momento en el Fulham, haciendo las cosas bien con el equipo... Después de casi un año de no haber venido, por diferentes situaciones, hoy está este llamado, quiero responder, que sepan todos que si puedo, que estoy aquí para ayudar, como lo he venido haciendo en el equipo”, señala el goleador.

Entorno a su regreso a la Selección Mexicana, Jiménez asume el reto ser un referente del equipo.

“Es voltear atrás y ver que no ha sido nada fácil, tengo 10 años viniendo a la selección y siempre con la misma ilusión y las mismas ganas de querer representar a mi país. Ahora se cambian los papeles, estoy del otro lado y ser ese referente, tratar de ayudar a los que van llegando, a que se sientan bien, que sepan que están cobijados por todos nosotros y que sientan que lo pueden lograr y lo pueden hacer bien”, comparte.

En tanto, sobre el nuevo proceso de Javier Aguirre en la Selección Nacional de México, el futbolista mexicano destaca la figura del Vasco, al tiempo que resalta el trabajo colectivo que debe existir en el equipo tricolor.

“Si está aquí Javier es por algo, tiene una excelente trayectoria, lo ha demostrado toda su carrera; quería venir para hacer algo diferente a lo que se ha hecho, diferente también a lo que él hizo en sus dos etapas anteriores. Y bueno, aquí estamos todos juntos, en el mismo canal, para poder lograrlo, todos tenemos el mismo objetivo y eso no va a cambiar”, dice Raúl, el jugador que nos hizo vibrar con aquella magistral chilena.