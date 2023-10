“Sin Bobby fue un héroe para millones de personas no solo en su tierra natal, sino en todo el mundo, ya que fue admirado tanto por su espíritu deportivo e integridad como por sus destacadas cualidades como futbolista”, dijo el United. “Siempre será recordado como un gigante del deporte.

“Como futbolista, brindó un combinación incomparable de clase, potencia y precisión”, dijo Bill Foulkes, un ex zaguero del United y otro sobreviviente de la tragedia de Múnich. “Eso generó grandeza y algo más, algo que yo califico como belleza”.

Jugó al lado de estrellas como George Best y Denis Law para conformar la llamada “Santísima Trinidad” que llevó al United a ganar la Copa de Europa de 1968 tras sobrevivir la tragedia aérea de Múnich de 1958, en el que falleció casi todo el equipo que era conocido como los “Busby Babes”. Ganó tres veces el título de la liga inglesa y la Copa FA.

Tras cortas etapas a cargo de Preston, Wigan y el club irlandés Waterford, Charlton regresó al United en 1984 como director y persuadió a la directiva que contratara en 1986 a Ferguson, quien acabó consiguiendo 38 títulos durante un ciclo de 27 años.

Fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 1994 por la reina Isabel II. No faltaba a los partidos del United en Old Trafford y una estatua con su imagen aparece al lado a las de Best y Law afuera del estadio.

Le sobreviven su esposa Norma, con quien se casó en 1961, y sus dos hijas.