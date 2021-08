Fallece hijo de Michael Ballack, de apenas 18 años

Emilio Ballack, hijo de 18 años del ex futbolista alemán Michael Ballack, falleció este jueves en un accidente.

El joven de 18 años perdió la vida tras sufrir un accidente de cuatrimoto mientras se encontraba de vacaciones en Troia, Portugal, donde la familia tiene una propiedad desde hace un tiempo atrás.

Según informó el canal portugués TVI24, el vehículo habría caído encima del hijo del ex Chelsea y Bayern Munich. Bomberos y ambulancias llegaron hasta el lugar del accidente para asistirlo, pero los intentos por reanimarlo no tuvieron éxito.

Michael Ballack, de 44 años, jugó en la selección de Alemania y, además del Chelsea y Bayern, pasó por el Bayer Leverkusen, Kaiserslautern y Chemnitzer de su país. Tiene tres hijos: Louis, el mayor de 19 años, Emilio, quien nació en 2002 y tenía 18, y Jordi, tres años menor que su hermano del medio.

El FC Bayern se unió en el luto a su antiguo jugador y a su familia.

“La noticia del fallecimiento de Emilio me ha conmocionado profundamente. No hay palabras en un momento como éste. El FC Bayern está en mente al lado de nuestro antiguo compañero Michael Ballack, de su familia y de todos sus allegados”, externó el ex portero Oliver Kahn, director general del FC Bayern.

Lo mismo hizo el Chelsea de la Premier League de Inglaterra.

“Todo el mundo relacionado con el Chelsea Football Club está conmocionado y entristecido por la noticia del fallecimiento de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento”, escribió en sus redes sociales el propio equipo inglés, donde el alemán jugó desde 2006 hasta 2010 y ganó seis títulos.