Fallece León Francisco Padró Borja, referente del arbitraje mexicano en los 80 y 90

La noticia fue confirmada este domingo por su colega y amigo cercano, el ex árbitro Gilberto Alcalá , quien a través de sus redes sociales lo recordó como un “ser humano ejemplar” y un maestro dentro de las canchas.

El mundo del futbol mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de León Francisco Padró Borja , uno de los árbitros más reconocidos de las décadas de los 80 y 90 en la Primera División.

Padró Borja, nacido el 4 de octubre de 1957, debutó en el máximo circuito el 16 de enero de 1987 en un encuentro entre Necaxa y Morelia. Su carrera se extendió por más de 13 años, hasta su retiro el 18 de noviembre de 2000.

Entre sus logros más destacados figura su participación como juez central en la Copa del Mundo Sub 20 de 1997 en Malasia, consolidando su prestigio también a nivel internacional.

De acuerdo con sus allegados, Padró Borja falleció la noche del viernes 6 de febrero y fue velado por su familia y seres queridos el sábado 7.

Su legado queda marcado en la historia del arbitraje mexicano, donde fue reconocido por su disciplina, profesionalismo y capacidad para dirigir partidos de alto nivel.