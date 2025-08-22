$!Fantásticos se coronan campeones en el Intramuros del Ayuntamiento de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las grandes jugadas y la diversión colmaron la final del Torneo Intramuros de Futbol del H. Ayuntamiento, donde la escuadra Fantásticos se coronó campeona al vencer 2 goles por 0 al equipo Espartanos, en el campo de pasto sintético del Centro Deportivo Real Pacífico.
La final tuvo de todo: grandes atajadas, potentes disparos y jugadas emocionantes en ambas canchas para todos los participantes. Al final, Fantásticos supo concretar las oportunidades de gol y superó 2-0 a Espartanos.
La ceremonia de premiación del certamen contó con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala; la directora del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Fabiola Judith Verde Rosas; así como Heriberto Reséndiz Hernández, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de Cabildo.
“Además de la sana convivencia, creo que rebasaron las expectativas de pasarla bien, que era lo más importante, de disfrutar el encuentro, disfrutar el deporte. Ganadores son todos, hay que decirlo, y hay que celebrarlo”, expresó Ríos Pérez.
PREMIACIÓN COMPLETA
Portero Estrella: Jesús Daniel Ramírez
Goleador Pro: Jeovani Peinado
Tercer Lugar: Los Capibaras
Subcampeón: Los Espartanos
MVP: Jeovani Peinado
Campeón: Los Fantásticos