$!Fantásticos se coronan campeones en el Intramuros del Ayuntamiento de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las grandes jugadas y la diversión colmaron la final del Torneo Intramuros de Futbol del H. Ayuntamiento, donde la escuadra Fantásticos se coronó campeona al vencer 2 goles por 0 al equipo Espartanos, en el campo de pasto sintético del Centro Deportivo Real Pacífico.

La final tuvo de todo: grandes atajadas, potentes disparos y jugadas emocionantes en ambas canchas para todos los participantes. Al final, Fantásticos supo concretar las oportunidades de gol y superó 2-0 a Espartanos.