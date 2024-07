En medio de la polémica con Cruz Azul y con la demanda contra el jugador, el FC Copenhague de Dinamarca confirmó y presentó a su nuevo refuerzo, el mexicano Rodrigo Huescas, así lo anunció a través de sus redes sociales.

“El lateral mexicano Rodrigo Huescas llega hoy al F.C. Copenhague con un acuerdo de cinco años”, informa el comunicado emitido por el club.

“Se me hace un lindo proyecto el que plantean y venir a un equipo como Copenhague no es mucho de pensar, es un equipo muy grande en lo particular, la ciudad me gusta, el equipo está padre, juegan siempre competencias de alto nivel, entonces venir acá era un buen reto y con el fin de superarme y aportar lo mejor al equipo”, comentó Huescas en entrevista para su nuevo club.