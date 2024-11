La Federación de Futbol de Honduras (FFH) emitió un comunicado en el que condenó la agresión sufrida por el entrenador mexicano Javier Aguirre, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre México y Honduras en el Estadio Francisco Morazán. Sin embargo, la FFH también aprovechó la oportunidad para señalar las actitudes provocadoras del técnico azteca, exigiendo una sanción de la Concacaf.

“La FFH lamenta y condena con firmeza las acciones aisladas de un reducido grupo de aficionados que no representa el comportamiento respetuoso de nuestra afición en conjunto”, comenzó el comunicado, aclarando que los incidentes violentos no son representativos de la mayoría de los asistentes al estadio. La federación también censuró el ataque contra Aguirre, resaltando que estos hechos no son justificables.