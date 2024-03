MÉXICO._ El argentino Fernando Gago, entrenador de Chivas, aseguró este martes que planteará un juego ofensivo desde el inicio para intentar remontar la serie de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante su máximo rival, el América.

“Es claro que es un partido en el que tenemos un marcador adverso. Debemos intentar acortar la distancia lo más pronto posible. El futbol pasa por varios aspectos, mental, físico y futbolístico”, explicó en la rueda de prensa previo a visitar este miércoles al América, monarca mexicano, en el duelo de vuelta de la eliminatoria.

En una conferencia en la que el argentino se vio fastidiado y sin ganas de hablar de su continuidad en las Chivas, la cual peligra tras malos resultados, Gago se concentró en resaltar que una remontada en la serie ante las Águilas, en la que su equipo va abajo 0-3, marcaría un antes y un después en su gestión.

“Necesitamos goles. Por eso trabajaremos desde lo mental, para no dejarnos caer; en lo físico, para ir con todo, y en lo futbolístico, para tratar de imponer nuestro estilo en la cancha. Sin duda que es una oportunidad de revertir el momento”, añadió en la rueda de prensa que duró menos de seis minutos.

En el duelo de ida de la serie de los octavos de final, el América goleó por 0-3 a las Chivas, con lo cual dejó todo a su favor para sellar su pase a los cuartos de final este miércoles en su estadio, el Azteca.

La paliza que recibió el Guadalajara en su casa puso presión en el español Fernando Hierro, director deportivo del equipo, a quien ya se le demanda la salida de Gago, quien asumió el banquillo en enero pasado, pero no ha encontrado el rumbo y en los últimos partido tiene una racha de tres derrotas.

“Es una exigencia doble, tuvimos dos partidos en los que los resultados no se nos dieron, pero el caminos es largo. Hay que seguir, el de mañana es un partido definitivo y debemos jugar para no ser eliminados”, sentenció el ex jugador del Real Madrid.

El ganador de esta serie se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la serie entre el New England Revolution de la MLS y el Alajuelense costarricense, duelo que va 4-0 en favor de los norteamericanos.

Los juegos

Miércoles 13 de marzo

Robinhood vs. Herediano

15:00 Horas

Inter de Miami vs. Nahville SC

17:15 Horas

América vs. Guadalajara

19:30 Horas