Además de igualar lo hecho por su antecesor, Gago deberá ganarse la confianza de la afición luego de su polémica salida de Chivas en el Apertura 2024, cuando dejó el equipo para firmar con Boca Juniors, donde los resultados no lo acompañaron.

“El día que me fui de Chivas... el que me quiera creer que me crea y el que no, que no me crea. Nosotros fuimos informados el día martes, el miércoles le comuniqué al club que me iba. El contrato tenía una cláusula de rescisión, que el mismo club me puso. La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad. Esa fue la realidad”.

El estratega también reveló que no fue la primera vez que tuvo ofertas mientras dirigía al Rebaño Sagrado.

“He tenido dos ofertas mientras estuve en Chivas y las he rechazado. Me tomé la posibilidad de irme del club porque lo hablé con el sentimiento. El sentimiento, a veces, es muy difícil pensarlo o decirlo”.