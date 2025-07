MONTERREY._ La llegada a México del delantero Ángel Correa proporcionará un salto de calidad a Tigres, pero la afición no puede esperar que el argentino cargue con todo el peso del equipo, manifestó este viernes el centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán.

“Queremos y esperamos que sea una de las figuras del equipo, pero no debemos cargarle toda la responsabilidad. Tenemos un plantel con mucha calidad. No hay que poner en tela de juicio el salto de calidad que Ángel le da el plantel, pero no toda la responsabilidad está en él”, dijo.

Correa, quien hizo parte de la plantilla que conquistó el Mundial de Catar en 2022, es una de las cartas que tienen los felinos para pelear por el Torneo Apertura.

“Nuestra principal tarea hoy es hacer que Ángel se sienta cómodo, se adapte lo antes posible al equipo, la liga y la ciudad. No tenemos duda de la clase de jugador que es, no por algo estuvo tanto tiempo en Europa y fue campeón del mundo”, expresó Gorriarán.

Los juegos

Sábado 19 de julio

León vs. Guadalajara

18:00 Horas

Tigres UANL vs. FC Juárez

18:00 Horas

Atlas vs. Cruz Azul

20:05 Horas