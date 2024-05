La única pieza en el organigrama que dejará la institución será el propio Fernando Hierro, y será labor de Amaury Vergara y Alejandro Manzo decidir quién quedará al frente del proyecto, pues hasta ahora son dos las opciones dentro del propio club y que son los allegados a Hierro que llegaron con la ex figura madridista.

Chivas recuperó protagonismo con Fernando Hierro en el futbol mexicano. Guadalajara regresó a disputar las liguillas, algo que en periodos anteriores ya no se conseguía. El Guadalajara logró llegar de la mano de Hierro a la final del Clausura 2023, y también a las semifinales en el Clausura 2024. En los tres torneos en que estuvo al frente, el primer equipo rojiblanco avanzó a la fase final.

Con Hierro, también las fuerzas básicas destacaron, con un título del Tapatío en Expansión MX y el Campeón de Campeones, además de sendos títulos en Sub 23, Sub 18 y Sub 16.

Hierro logró abrir las puertas de los mexicoamericanos en el Guadalajara, pues de su mano se estructuró la búsqueda de talentos en los Estados Unidos, donde ya lograron sumar a muchos talentos para el Guadalajara.

(Con información de Claro Sports)