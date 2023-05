“No, no, no. Aquí todas las semanas me mandan las listas de clubes que nos visitan en el tema de scouting y visorías. La verdad son listas muy largas, a veces se ven los equipos repetidos que siguen a nuestros jugadores y hay varios jugadores que siguen de cerca, eso no significa que haya un transfer o que se haga una oferta, o no significa que se van, al contrario, es muy común aquí en Europa, y más en Holanda en equipos como el nuestro, que den seguimiento a los jugadores y a veces durante años para no equivocarse, para que llegue el momento correcto con el tema”, dijo el presidente Denis Te Kloese a ESPN.

A pesar de los rumores, el dirigente del club neerlandés dejó claro que buscan el bienestar del futbolista, por lo que si llega una oferta, serán transparentes con Giménez y con su familia.

“La relación y la comunicación con él y con su familia es muy buena y el acuerdo es que vamos a ser siempre abiertos, transparentes en lo que se hace siempre por el bien del jugador y del club, entonces si tenemos que platicar algo en algún momento, lo haremos con mucha calma”, añadió el directivo.

“Siento, y es mi humilde opinión, que tiene que seguir este ritmo, fortalecerse aún más, aprovechar que está aquí en un equipo que podría, espero, destacar a un nivel europeo alto el próximo año y esas experiencias no se las van a quitar, entonces con mucha calma, pasito a pasito va a ir adelante y nosotros ayudándole, empujándolo, tratando de crear las mejores circunstancias para que él destaque, porque es bueno para él y para el club”, finalizó.

(Con información de XEU Deportes)