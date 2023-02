Al entrar a la casa, se percató que el interior no contaba con muchos muebles, únicamente lo esencial, a lo que le preguntó si alguien más vivía ahí, respondiéndole que no, únicamente estaban ellos dos al interior de la vivienda.

“[Me dijo] que lo acompañara a la parte de arriba para que me mostrara algunas camisas de colección, y al entrar a una de las habitaciones, vi que sólo había un colchón en el suelo y una televisión. Pasé adelanté de él, y al encontrarme totalmente adentro, cerró la puerta al terminar de pasar conmigo, [...] yo me puse de nervios y le dije que qué estaba haciendo. Él me dijo que me calmara que no iba a pasar nada”, relató la víctima.

El jugador tomó su mano e intentó llevarla hacia el colchón que estaba en la habitación, a lo que ella puso resistencia y lo jaló hacia la puerta. Posteriormente, Arturo Ortiz la habría jalado con fuerza hacia él y después empujarla hacia el colchón.

“Levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón. Me apretó fuertemente, me sometió y aunque intenté resistirme, no pude hacer mucho, ya que instantes después sentí cómo introdujo su miembro dentro de mi vagina. En cuanto terminó el acto, me levanté y salí corriendo. Él sólo se quedó en el colchón sin decir nada”, concluye la denuncia.