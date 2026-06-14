FIFA aclara polémica sobre el español en conferencias del Mundial 2026

Una de las polémicas extradeportivas que ha surgido durante los primeros días del Mundial 2026 está relacionada con el uso del idioma español en las conferencias de prensa oficiales del torneo.
La controversia tomó fuerza en redes sociales después de que algunos periodistas intentaran formular preguntas en español durante una conferencia del futbolista brasileño Vinícius Júnior y recibieran la indicación de utilizar otro idioma disponible dentro del sistema oficial de traducción.
Ante las críticas, la FIFA aclaró que no existe ninguna prohibición para el español, sino que las conferencias oficiales se rigen por un protocolo lingüístico establecido desde el Mundial de Qatar 2022.
De acuerdo con el organismo, las preguntas deben realizarse en los idiomas de las selecciones que participan en cada partido, en los idiomas de los entrenadores involucrados o en inglés, que funciona como lengua oficial de trabajo de la FIFA.
En el caso concreto de la conferencia previa al encuentro entre Brasil y Marruecos, los idiomas habilitados eran inglés, portugués, árabe, francés e italiano, este último debido a la presencia del entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti.
La situación generó debate debido a que la Copa del Mundo se desarrolla parcialmente en México y cuenta con una amplia cobertura de medios de comunicación procedentes de América Latina y España, donde el español es la lengua principal.
Sin embargo, la FIFA insistió en que el criterio responde únicamente a cuestiones operativas relacionadas con la traducción simultánea y la correcta comprensión de las preguntas y respuestas por parte de todos los asistentes.
La organización también recordó que cuando participa una selección hispanohablante, el español forma parte automáticamente de los idiomas oficiales de la conferencia.
Por ejemplo, en las ruedas de prensa de la Selección Mexicana, Argentina o España, las preguntas pueden realizarse en español sin ningún inconveniente, junto con el inglés y otros idiomas habilitados para cada encuentro.
Además, la FIFA precisó que las restricciones únicamente aplican en las conferencias oficiales con traducción simultánea. En las zonas mixtas y entrevistas posteriores a los partidos, jugadores y periodistas pueden comunicarse libremente en cualquier idioma.
Tampoco existen limitaciones en las ruedas de prensa organizadas directamente por las federaciones nacionales. De hecho, la Federación Española permite habitualmente preguntas en diferentes lenguas, incluido el catalán.
La aclaración del organismo busca poner fin a una controversia que se viralizó durante los primeros días del torneo y que llevó a algunos sectores a interpretar erróneamente que el español había sido excluido de las actividades oficiales del Mundial.
Lejos de ello, la FIFA sostiene que el español mantiene una presencia importante dentro de la competición y recordó que incluso varias intervenciones recientes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se realizaron mayoritariamente en ese idioma.
Así, el debate sobre las lenguas en el Mundial 2026 parece responder más a cuestiones de logística y traducción que a una restricción específica contra el español, uno de los idiomas con mayor presencia entre aficionados y medios que siguen la Copa del Mundo.