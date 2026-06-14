FIFA aclara polémica sobre el español en conferencias del Mundial 2026

Una de las polémicas extradeportivas que ha surgido durante los primeros días del Mundial 2026 está relacionada con el uso del idioma español en las conferencias de prensa oficiales del torneo. La controversia tomó fuerza en redes sociales después de que algunos periodistas intentaran formular preguntas en español durante una conferencia del futbolista brasileño Vinícius Júnior y recibieran la indicación de utilizar otro idioma disponible dentro del sistema oficial de traducción.

Ante las críticas, la FIFA aclaró que no existe ninguna prohibición para el español, sino que las conferencias oficiales se rigen por un protocolo lingüístico establecido desde el Mundial de Qatar 2022. De acuerdo con el organismo, las preguntas deben realizarse en los idiomas de las selecciones que participan en cada partido, en los idiomas de los entrenadores involucrados o en inglés, que funciona como lengua oficial de trabajo de la FIFA. En el caso concreto de la conferencia previa al encuentro entre Brasil y Marruecos, los idiomas habilitados eran inglés, portugués, árabe, francés e italiano, este último debido a la presencia del entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti. La situación generó debate debido a que la Copa del Mundo se desarrolla parcialmente en México y cuenta con una amplia cobertura de medios de comunicación procedentes de América Latina y España, donde el español es la lengua principal.