La FIFA dio el banderazo oficial para la venta de boletos rumbo al Mundial 2026. La primera etapa comenzará el 10 de septiembre y estará dirigida exclusivamente a personas que cuenten con tarjetas Visa, socio oficial de pagos de la FIFA en esta fase inicial.

Para participar, los aficionados deberán:

- Crear un FIFA ID en FIFA.com/boletos

- Completar el formulario de interés entre el 10 y el 19 de septiembre

- Esperar el sorteo aleatorio, cuyos resultados se comunicarán a partir del 30 de septiembre vía correo electrónico

Los seleccionados recibirán una fecha y hora específica en octubre para ingresar al sitio oficial y adquirir sus boletos, sujetos a disponibilidad y exclusivamente con tarjeta Visa.

¿Qué incluye esta fase?

- Boletos para distintas fases del torneo

- Acceso preferente para tarjetahabientes Visa

- Paquetes de hospitalidad disponibles en FIFA.com/hospitality

La FIFA advierte que las entradas adquiridas fuera de sus canales oficiales no serán válidas y recomienda no usar plataformas externas no autorizadas.

Mundial histórico

La Copa Mundial 2026 será la primera con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de 4 equipos, y se jugará en 16 ciudades sede de México (CDMX, Guadalajara, Monterrey), Estados Unidos (13 sedes) y Canadá (Toronto y Vancouver).

El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.