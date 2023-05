¿Qué significa la nueva imagen del Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con lo presentado por la FIFA, es la primera vez que la imagen del trofeo se exhibe con el año de la competición. Un diseño innovador y diferente a años anteriores, que tiene como objetivo afianzar el emblema de la Copa Mundial de la FIFA para el 2026 y siguientes ediciones.

Además, se busca que con esta renovada imagen se permita personalizar la marca para reflejar el carácter único de cada sede, aunado el hecho de ser un diseño único para identificar la marca en la actualidad y en el futuro.

Algunos usuarios dieron a conocer que no les gustó para nada el nuevo logo de la FIFA para el próximo Mundial. Incluso lo tacharon de feo y sin gracia por no tener identidad con los países que albergarán la justa. El emblema no tiene los colores de México, Estados Unidos y Canadá como se esperaba por parte de la afición.

Mundial 2026 agrupará equipos por región

Los equipos que compitan en la Copa del Mundo 2026 con sede conjunta en Estados Unidos, Canadá y México estarán agrupados por regiones para evitar desplazamientos largos en la primera fase del torneo, dijo Gianni Infantino.

“El desafío es toda la logística”, que implica la organización en tres países sede, dijo Infantino.

“Es un continente: tres países y no tres países pequeños, tres países grandes”.”Las distancias, los horarios, las diferencias climáticas también: altitud en México, nivel del mar en otras partes”, acotó el mandamás de la FIFA.

En ese contexto, para la FIFA es vital crear un entorno adecuado para que los equipos y los aficionados tengan las mejores condiciones posibles, aseguró Infantino.

Un contexto adecuado implica “no tener que viajar demasiado, especialmente al inicio”.