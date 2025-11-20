$!FIFA elimina polémico póster del Mundial 2026 tras omitir a Cristiano Ronaldo

La FIFA generó polémica en redes sociales tras presentar un póster con los 42 países clasificados directamente al Mundial 2026, en el que se mostraban a los futbolistas más representativos de cada selección. Sin embargo, en el caso de Portugal no apareció Cristiano Ronaldo, sino Bruno Fernandes, lo que desató una ola de críticas.
El póster incluía figuras como Achraf Hakimi por Marruecos, Memphis Depay por Países Bajos, Kylian Mbappé por Francia y Santiago Giménez por México. La ausencia de Ronaldo fue interpretada por los aficionados como una falta de respeto hacia el máximo referente del futbol portugués, y los comentarios en redes sociales no tardaron en señalarlo como “una broma” y acusar al organismo de “proteger a Messi”.
Ante la presión, la FIFA eliminó la imagen de sus cuentas oficiales, lo que fue rápidamente notado por los seguidores. Ahora, muchos esperan que el organismo publique una nueva versión en la que CR7 aparezca como representante de Portugal.
La publicación se realizó justo después de que concluyeran las eliminatorias de Concacaf, las últimas en definir boletos directos, completando así la lista de clasificados y dejando pendiente la disputa de los seis cupos restantes vía repechaje.
Tras la polémica, la FIFA optó por cambiar de tema y compartió un post recordando el inicio del Mundial de Qatar 2022, hace tres años, en lugar de referirse nuevamente al póster eliminado.