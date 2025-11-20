$!FIFA elimina polémico póster del Mundial 2026 tras omitir a Cristiano Ronaldo

La FIFA generó polémica en redes sociales tras presentar un póster con los 42 países clasificados directamente al Mundial 2026, en el que se mostraban a los futbolistas más representativos de cada selección. Sin embargo, en el caso de Portugal no apareció Cristiano Ronaldo, sino Bruno Fernandes, lo que desató una ola de críticas.

El póster incluía figuras como Achraf Hakimi por Marruecos, Memphis Depay por Países Bajos, Kylian Mbappé por Francia y Santiago Giménez por México. La ausencia de Ronaldo fue interpretada por los aficionados como una falta de respeto hacia el máximo referente del futbol portugués, y los comentarios en redes sociales no tardaron en señalarlo como “una broma” y acusar al organismo de “proteger a Messi”.