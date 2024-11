A medida que nos acercamos al cierre de 2024, la FIFA ha anunciado oficialmente a los once jugadores nominados para el prestigioso premio The Best. La selección de los nominados se basa en el rendimiento de cada futbolista entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024, lo que ya ha dado mucho de qué hablar entre los aficionados, quienes podrán votar por su favorito a través de diversas plataformas.

Nominados al premio The Best 2024

La lista de jugadores nominados al mejor futbolista del año incluye nombres destacados como Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri, Federico Valverde, Vinícius Jr., Florian Wirtz y Lamine Yamal.

Entre las sorpresas, destaca la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien en otras ediciones de este galardón ha sido una de las figuras más relevantes. A continuación, se detallan los logros que han llevado a estos futbolistas a ser considerados para este codiciado premio.