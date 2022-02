$!Final de la Champions League no se jugaría en Rusia

La final de la Champions League 2022 no se disputaría en San Petersburgo, luego de que la UEFA convocara una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo luego del ataque de Rusia contra Ucrania.

La UEFA dijo en un comunicado: “Siguiendo la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania, el presidente de la UEFA ha convocado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para las 10 am CET [4 am ET] el viernes 25 de febrero, con el fin de evaluar la situación. y tomar todas las decisiones necesarias.

“Se hará más comunicación después de la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA”.

Según la cadena ESPN, la UEFA está considerando lugares alternativos para la final, con el estadio de Wembley en Londres que no está en la contienda debido a que está reservado para los playoffs de EFL en la misma fecha.

También es probable que la UEFA discuta la participación continua de los equipos rusos en sus competiciones de clubes durante la reunión del viernes.

La UEFA agregó más tarde el jueves: “La UEFA comparte la gran preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania.

“Como organismo rector del futbol europeo, la UEFA está trabajando incansablemente para desarrollar y promover el futbol de acuerdo con valores europeos comunes como la paz y el respeto por los derechos humanos, en el espíritu de la Carta Olímpica. Seguimos firmes en nuestra solidaridad con la comunidad futbolística. en Ucrania y estamos listos para extender nuestra mano al pueblo ucraniano.

“Estamos lidiando con esta situación con la mayor seriedad y urgencia. Las decisiones serán tomadas por el Comité Ejecutivo de la UEFA y anunciadas mañana”.

ESPN agrega que la FIFA está monitoreando la situación en torno a los playoffs de la Copa del Mundo del próximo mes con Rusia programado para enfrentar a Polonia en Moscú.

Ucrania también debe jugar en los playoffs de la Copa del Mundo, programados para enfrentar a Escocia el 24 de marzo en Hampden Park.