$!Flamengo vence a Palmeiras en Lima y se consagra campeón de la Copa Libertadores

El Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 al Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, en una final intensa y marcada por la tensión. El gol decisivo llegó al minuto 51, cuando Danilo conectó de cabeza un centro preciso de Giorgian de Arrascaeta, colocando la pelota en el segundo palo sin reacción del arquero rival.

El partido tuvo un desarrollo parejo, con llegadas claras de ambos lados y episodios de polémica. Palmeiras reclamó un penal por mano dentro del área, pero tras revisión del VAR, el árbitro argentino Darío Herrera determinó que no había infracción. La defensa de Flamengo sostuvo la ventaja con firmeza, mientras el equipo de Abel Ferreira buscó el empate con centros y variantes ofensivas, sin éxito. El cierre estuvo cargado de tensión: amonestaciones, reclamos y jugadas al límite. Flamengo se replegó en campo propio y resistió los embates del Verdao, con intervenciones clave de su defensa y del arquero Agustín Rossi.