El esperado Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, correspondiente al duelo de Play In en la Liguilla del torneo Apertura 2024, terminó con un hecho lamentable que empañó la rivalidad futbolística. Tras el silbatazo final que dio la eliminación a las Chivas, se desataron actos de violencia dentro del Estadio Akron, donde pseudoaficionados del equipo local agredieron a un aficionado del Atlas.

A través de redes sociales circularon videos y testimonios de la víctima, quien relató lo sucedido y mostró las heridas que sufrió. En su cuenta de Instagram, el aficionado denunció haber sido atacado con un arma blanca, señalando que una de las heridas perforó su pulmón derecho. En su mensaje, el afectado expresó su dolor y frustración: “Creo que me retiro de ir a los estadios del futbol mexicano, cuatro heridas con arma blanca, una de ellas perforó mi pulmón derecho, en el @chivastvmx (Akron) solo gasas, ni sutura ni ambulancia, me moví por mis propios medios. Todo esto por defender a mi hijo, que bueno que fui yo y no él”.