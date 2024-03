Entre las opciones latentes está la posibilidad de contar con nuevos equipos, que no sean filiales de los conjuntos de la Liga MX.

“Hay un estudio que se está realizando, que estamos haciendo con Deloitte para ver los detalles de las ligas por debajo de la Liga MX Femenil. El objetivo es tener ligas por debajo de la Liga MX Femenil. No solo es un tema de que haya más espacios para las jugadoras, sino que el futbol femenil crezca a nuevas plazas, que tienen interés”, mencionó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

“Yo creo que va a pasar eventualmente, va a haber plazas con equipos de la Liga MX Femenil que no están en el varonil. Va a suceder, no tengo el detalle porque se está realizando el estudio, pero no tengo duda de que va a suceder”, añadió Sisniega.

(Con información de XEU Deportes)