LUSAIL._ Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales varoniles, ofrecieron conferencia de prensa, sobre la participación del Tricolor en la Copa Mundial de Qatar 2022 en la que señalaron que se realizará el análisis a profundidad de toda el área de Selecciones Nacionales.

“Dar la cara en los momentos difíciles como los que estamos viviendo con la Selección Nacional varonil ante este fracaso claro, al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado, independientemente de no haber estado en octavos de final, sino de no haber estado en cuartos de final, ese era el objetivo primario, no lo pudimos hoy conseguir y obviamente esto nos lleva como responsable del área a tener que mostrar la vergüenza profesional que tenemos”, expresó Jaime Ordiales respecto a no cumplir con los objetivos planteados para Qatar 2022.

“Le hemos fallado a todo el gremio del futbol mexicano, a las familias, a quien creía en nosotros, pero sobretodo a la afición y a nuestro país, al que representamos y al que desgraciadamente no le hemos podido dar alegrías o más ilusiones. La realidad es que estamos apenados y tenemos que disculparnos ante todos ellos”, agregó.

Por su parte, Yon de Luisa manifestó que a pesar de la planeación y preparación realizada, se falló en el objetivo de alcanzar los cuartos de final en Qatar 2022.