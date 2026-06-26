$!Francia avanza con paso perfecto tras golear a Noruega con hat-trick de Dembélé

Francia confirmó su condición de favorita en el Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 4-1 a Noruega en la última jornada de la fase de grupos. Con el triunfo, el conjunto dirigido por Didier Deschamps cerró con paso perfecto el Grupo I al sumar nueve puntos, mientras que los noruegos avanzaron a los dieciseisavos de final como segundos con seis unidades.
Los franceses salieron decididos a resolver el encuentro desde el arranque. Apenas al primer minuto, Kylian Mbappé estrelló un disparo en el travesaño y, poco después, el arquero Egil Selvik evitó la caída de su arco tras un remate de Manu Koné.
La insistencia dio resultado al minuto siete. Mbappé cambió el juego hacia Ousmane Dembélé, quien controló por el costado derecho y sacó un disparo cruzado para abrir el marcador.
Francia mantuvo el dominio y amplió la ventaja al minuto 20. Tras una rápida transición ofensiva encabezada por Michael Olise y Mbappé, el balón volvió a llegar a Dembélé, quien definió con potencia para firmar el 2-0.
Noruega reaccionó de inmediato y recortó distancias un minuto después gracias a un gran gol de Thelo Aasgaard, quien dejó atrás la marca de Dayot Upamecano antes de vencer a Mike Maignan con un disparo dentro del área.
Sin embargo, el conjunto galo recuperó el control del encuentro y, al minuto 32, Dembélé completó una actuación memorable al marcar su tercer gol de la tarde. El atacante encontró espacio por el sector derecho y sacó un zurdazo colocado para firmar el hat-trick y colocar el 3-1.
En la recta final del partido, Francia administró la ventaja y todavía encontró tiempo para ampliar la diferencia. Ya en el tiempo agregado, Désiré Doué apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y decretar el definitivo 4-1.
Con este resultado, Francia terminó como líder invicta del Grupo I y llegará fortalecida a la fase de eliminación directa, mientras que Noruega también aseguró su clasificación tras finalizar en la segunda posición del sector.