$!Francia avanza con paso perfecto tras golear a Noruega con hat-trick de Dembélé

Francia confirmó su condición de favorita en el Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 4-1 a Noruega en la última jornada de la fase de grupos. Con el triunfo, el conjunto dirigido por Didier Deschamps cerró con paso perfecto el Grupo I al sumar nueve puntos, mientras que los noruegos avanzaron a los dieciseisavos de final como segundos con seis unidades.

Los franceses salieron decididos a resolver el encuentro desde el arranque. Apenas al primer minuto, Kylian Mbappé estrelló un disparo en el travesaño y, poco después, el arquero Egil Selvik evitó la caída de su arco tras un remate de Manu Koné.

La insistencia dio resultado al minuto siete. Mbappé cambió el juego hacia Ousmane Dembélé, quien controló por el costado derecho y sacó un disparo cruzado para abrir el marcador.