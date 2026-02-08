$!Francisco Ramírez ve a un Dorados competitivo pese al empate ante La Paz

La expulsión de Abraham Flores al minuto 76 obligó al Gran Pez a replegarse en defensa y resistir la presión rival, situación que terminó por marcar el desenlace del encuentro.

Dorados de Sinaloa dejó escapar una victoria que parecía encaminada y terminó igualando en Tijuana 2-2 ante Atlético La Paz , en un duelo que se le complicó en el tramo final tras quedarse con un hombre menos.

A partir de la tarjeta roja, Dorados tuvo que modificar su planteamiento, priorizando el orden defensivo y el desgaste físico, lo que permitió a Atlético La Paz adelantar líneas y encontrar el empate en los minutos finales, diluyendo la posibilidad de sumar los tres puntos.

Al finalizar el partido, Francisco Ramírez, director técnico de Dorados, aceptó el impacto anímico de dejar escapar la victoria, aunque respaldó las decisiones tomadas desde el banquillo y resaltó el proceso que vive el equipo en plena competencia.

“El repliegue se debió a tener un hombre menos, el resultado ya estaba, era un tema de conservar la ventaja, pero así es el futbol”, comentó.

Ramírez Gámez también reconoció la jerarquía del rival y subrayó el crecimiento paulatino de Dorados de Sinaloa, pese a las dificultades que ha enfrentado a lo largo del torneo, especialmente por las lesiones que han mermado al plantel en momentos clave.

“Competimos, el equipo cada vez está compitiendo con todos los rivales a los que se enfrente; creo que La Paz es un equipo que tiene presupuesto y buen plantel, pero nosotros también”, expresó.

Más allá del resultado, el estratega se mostró optimista por la respuesta del grupo y la mentalidad que ha logrado consolidar, convencido de que Dorados avanza por el camino correcto para pelear dentro de la categoría.

“Lo más rescatable es que ellos se están dando cuenta que pueden ser competitivos. El equipo pelea, se ve sólido y genera futbol”, afirmó Ramírez.

Dorados de Sinaloa volverá a la cancha el viernes 13 de febrero cuando visite a Irapuato por la fecha seis del campeonato.