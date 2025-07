El director técnico de Mazatlán FC , Robert Dante Siboldi , reconoció que el triunfo sobre Newell’s Old Boys le da a su equipo una motivación especial para que vean que ahí está el resultado de la pretemporada.

“Con el equipo nuestro sin duda alguna es un aliciente importante para que ellos (Mazatlán FC) crean, se convenzan de que cómo están trabajando y de esta manera podemos conseguir resultados importantes como el de hoy (jueves) contra un gran rival como lo fue Newell’s”, externó Siboldi durante la conferencia al término del partido.

“Nos sirve mucho para preparación de cara al torneo y tenemos que seguir trabajando, tenemos mucho por mejorar, muchas cosas por corregir, hicieron cosas muy buenas, no solamente por el triunfo sino me fijo mucho más en el funcionamiento, lo que intentan, lo que buscan hacer, intentar hacer lo que se entrena y eso me da mucho halago”.