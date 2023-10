FILADELFIA._ Luego del empate ante Alemania en el Lincoln Financial Field, el entrenador de la Selección Nacional de México , Jaime Lozano , ofreció una conferencia de prensa para dar sus observaciones sobre el partido.

“Serviría de muy poco hacer una muy buena Fecha FIFA de octubre, si en noviembre no se cumplen los objetivos, eso lo tengo claro y lo tiene claro el grupo, sí, hoy fue un paso importante, pero no era un objetivo, ni una meta, era un paso importante para medirnos con un rival de jerarquía”.

El director técnico elogió nuevamente a todos sus jugadores y el buen momento por el que pasan, destacó cómo disfrutaron el partido y, sobre todo, el estilo y actitud que están definiendo.

“Lo único que quiero es que mantengamos la identidad, no importa el rival que esté enfrente. Estamos preparados para este tipo de rivales y no es fácil porque Alemania siempre va a ser un fuerte candidato; así como buscamos jugar de tú a tú, pudo haber salido un resultado totalmente adverso, pero yo me hubiera ido tranquilo si el equipo hubiera mostrado esa confianza, porque nuevamente nos vamos abajo en el marcador y remontamos”, señaló.