MANCHESTER._ Las cosas se han complicado de más para el Manchester United que sigue sin ganar en esta edición de la Champions League, pues cayó por segunda ocasión al perder por 3-2 ante el Galatasaray para así seguir en el fondo del Grupo A.

El cuadro de Erik ten Hag no la ve en la competencia europea y cayó en el Old Trafford, en una noche donde hubo muchos errores tanto ofensivos y defensivos y de ahí que no pudieran sacudirse esta mala racha.