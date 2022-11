En Qatar 2022, como en cada Mundial, la atención se suele centrar en los grandes nombres. Aplica para equipos y para jugadores. Pero Ghana ha roto cualquier paradigma para convertirse, hasta ahora, en la selección que más generosa ha sido con el espectáculo. No ha habido descanso para ellos en 180 minutos: perdieron 3-2 contra Portugal en un vibrante partido que encendió la emoción en este campeonato, y ahora han derrotado a Corea del Sur en otro frenético partido que acabó 3-2 y que les mantiene con vida para la última jornada.

El partido amenazó con ser un terremoto de emociones desde el comienzo. Corea del Sur hizo gala de su energía, con una presión asfixiante que bloqueaba cualquier intento ghanés de hacerse con el partido. Los asiáticos quisieron tener el control, pero en su presupuesto no estaban los caprichos que tanto endiosan al futbol. En un saque de falta, Mohamed Salisu se encontró un rebote en el área coreana y no desaprovechó. Los ánimos coreanos se vieron disminuidos por ese baldazo. Y Ghana no desaprovechó la inercia. Jordan Ayew mandó un centro preciso que Mohamed Kudus, la figura ghanesa de este Mundial, remató de cabeza para poner el 2-0.