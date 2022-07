$!Gignac no va al Juego de Estrellas por no estar vacunado contra el Covid-19

André-Pierre Gignac no apareció este martes en la lista de convocados por la Liga MX para el Juego de Estrellas que disputarán el próximo 10 de agosto en Minnesota ante los mejores de la MLS.

La Liga MX había informado que el francés de los Tigres de la UANL sería baja del equipo de estrellas del balompié mexicano por motivos personales, pero este miércoles la prensa nacional reveló el verdadero motivo por el cual el francés no hará el viaje: no está vacunado contra el Covid-19 por lo que no puede ingresar a Estados Unidos.