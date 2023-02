“De una terminar mi carrera aquí en Tigres , me gustaría, me encantaría”, dijo el francés en el video compartido.

Asimismo, el galo dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

“Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución @tigresoficial”, publicó Gignac en su cuenta de Twitter.