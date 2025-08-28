$!Gil Mora en la mira del Real Madrid: la joya mexicana que seduce a Europa

El nombre de Gil Mora comienza a sonar con fuerza en los pasillos del Santiago Bernabéu. El mediocampista mexicano de apenas 16 años, que ya hizo historia al convertirse en el jugador más joven en ganar la Copa Oro, está siendo seguido de cerca por el Real Madrid, según reveló su representante Rafaela Pimenta en entrevista para El Chiringuito.
Pimenta, una de las agentes más influyentes del futbol mundial, confirmó que el interés es real y que el club merengue ya ha tenido contacto con el entorno del jugador. Mora, quien ha brillado tanto con Xolos como con la Selección Mexicana, forma parte de una generación que está captando la atención de los grandes clubes europeos.
El Real Madrid ha apostado en los últimos años por fichar jóvenes promesas antes de que exploten en sus ligas locales. Casos como Vinícius Júnior, Rodrygo Goes y Endrick son prueba de esa estrategia, y Mora podría ser el siguiente en esa lista. Sin embargo, por reglamentación FIFA, cualquier movimiento oficial tendría que esperar hasta que el jugador cumpla 18 años.
De concretarse su llegada, Mora se uniría a una selecta lista de mexicanos que han vestido la camiseta blanca, como Hugo Sánchez, José Ramón Sauto y Javier “Chicharito” Hernández. Su irrupción en el fútbol internacional no solo ilusiona a los aficionados mexicanos, sino que también confirma el crecimiento de una nueva camada de talentos que ya compite en el radar de las potencias europeas.