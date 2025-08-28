$!Gil Mora en la mira del Real Madrid: la joya mexicana que seduce a Europa

El nombre de Gil Mora comienza a sonar con fuerza en los pasillos del Santiago Bernabéu. El mediocampista mexicano de apenas 16 años, que ya hizo historia al convertirse en el jugador más joven en ganar la Copa Oro, está siendo seguido de cerca por el Real Madrid, según reveló su representante Rafaela Pimenta en entrevista para El Chiringuito.

Pimenta, una de las agentes más influyentes del futbol mundial, confirmó que el interés es real y que el club merengue ya ha tenido contacto con el entorno del jugador. Mora, quien ha brillado tanto con Xolos como con la Selección Mexicana, forma parte de una generación que está captando la atención de los grandes clubes europeos.