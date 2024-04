MAZATLÁN._ Para Gilberto Adame, entrenador interino de Mazatlán FC, la prioridad es tener un cierre positivo de torneo, por lo que aseguró que no piensa en un nombramiento definitivo en el banquillo morado.

“Yo voy partido a partido, trato de conseguir el objetivo que me establecieron aquí, colocar al equipo en el sitio que me piden. Las decisiones que se puedan tomar yo no las controlo, yo trabajo en el día a día, no tengo nada que decirles y no me quita el sueño (mantenerse en el puesto)”, expresó Gilberto Adame.