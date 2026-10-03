Gilberto Mora y el monto de una posible venta al Liverpool

Gilberto Mora podría estar en la mira de uno de los grandes de Inglaterra. Según el sitio británico Football Insider, el Liverpool prepara una oferta de 40 millones de libras (52.7 millones de dólares) para fichar a la joya mexicana.

El mismo medio asegura que los Xolos de Tijuana exigirán, por lo menos, 30 millones de libras esterlinas para iniciar las conversaciones sobre un posible traspaso. Asimismo, el club impondría varias cláusulas para asegurar el mayor beneficio económico posible de cara al futuro del jugador.

El seleccionado mexicano también se encuentra en el radar de clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el PSG; sin embargo, no podrá emigrar a Europa sino hasta el mercado de fichajes de invierno, cuando cumpla los 18 años. Mientras tanto, su agente, Rafaela Pimenta, se ha encargado de gestionar las mejores ofertas.

En caso de concretarse la venta por el monto estimado en Inglaterra, se impondría el récord de la transferencia más cara de un futbolista mexicano en la historia, superando considerablemente las salidas de Edson Álvarez al Ajax, Diego Lainez al Real Betis y Julián Quiñones al Al-Qadisiyah.

Con ese traspaso, Mora se situaría en un rango económico similar al de algunas figuras de las cinco grandes ligas de Europa: la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia.