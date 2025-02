MADRID._ Imponente en el primer tiempo, poderoso en el remate, inalcanzable en el contraataque, intenso, voraz y concluyente, el Atlético de Madrid demostró toda la ambición que le despierta la Copa del Rey, ganador a toda velocidad contra el Getafe para avanzar a las semifinales, lanzado por dos goles de Giuliano Simeone en apenas 16 minutos.

Samuel Lino agrandó la diferencia con el 3-0 antes del descanso para confirmar el trámite que sería la segunda mitad en el Metropolitano, con el 4-0 de Ángel Correa y el 5-0 de Alexander Sorloth, hacia la decimonovena victoria en los últimos 21 partidos del equipo rojiblanco y el derbi por el liderato de LaLiga del sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Quiere más el Atlético. No renuncia a nada. Ni a LaLiga ni la Liga de Campeones ni a la Copa. Es el gen competitivo del grupo de Diego Simeone. Su configuración del once entre tanto partido, a la vista ya el Real Madrid, da una medida de ello. La Copa es un objetivo. Como LaLiga y la Liga de Campeones. No hay términos medios ni matices. Ni conformismo.

El desarrollo del curso determinará después cuántas opciones tiene y si es capaz de ganar cualquiera de los torneos, pero la Copa está a tres encuentros. Ya está en semifinales. La pasada temporada se quedó ahí, zarandeado en la vuelta por el Athletic en Bilbao. No la gana desde 2013. Casi doce años, demasiado para una competición que siempre lo atrae.

El Atlético surgió potente. En su casa, como favorito indudable, frente al Getafe, por más que el conjunto azulón había comenzado 2025 con una convicción y unos resultados incuestionables. No tuvo opción en el Metropolitano, devorado por la aplicación, la pegada y la intensidad con la que se propuso el equipo rojiblanco resolverlo todo cuanto antes.