QUE´RETARO._ A pesar de los rumores en redes sociales y palabras de aficionados del Atlas que aseguraban habían muerto personas en el Estadio La Corregidora, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reiteró que no hay personas fallecidas tras los actos violentos durante el partido de este sábado.

Kuri pidió a la sociedad no hacer caso a información no oficial y dio a conocer el saldo que tiene hasta el momento, según sus reportes; son 26 lesionados hospitalizados, tres de ellos ya fueron dados de alta y tres están en estado grave.

“Lo que pasa ayer en La Corregidora nos llena de dolor, mucha vergüenza, mucha rabia; el estadio de futbol que debería ser una justa deportiva, no es un atentado a un grupo de aficionados, es un atentado a Querétaro, es un atentado a quienes creemos en la paz; no tengo palabras para condenar la violencia, el abuso, la sinrazón de lo que ocurrió ayer, no estamos para calificar estos actos con palabras, estamos para actuar”.

“El saldo es lo siguiente, hay 26 perdonas que requirieron hospitalaria, 24 hombres, 2 mujeres, 3 fueron dados de alta, 3 hospitalizados se encuentran graves, 10 de ellos delicados, 10 sin gravedad”, dijo el mandatario.

Kuri calificó de tragedia lo ocurrido en el partido entre Gallos y Atlas, subrayando que lleva ese calificativo a pesar de que no existen pérdidas humanas.

“Es inaceptable una tragedia como esta, pese a no tener muertos, es una tragedia, pues aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia, es muy lamentable”, indicó Kuri, quien dijo ha instruido que la autoridad le brinde un reporte de las omisiones de la autoridad.

Por parte de la Secretaría de Salud de Querétaro se informó que “de los tres pacientes graves tienen buena evolución, uno de ellos tuvo que ser intubado anoche, hoy ya fue extubado, hay que esperar 48 horas para descartar complicaciones”.