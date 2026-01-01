Gobierno de Gabón suspende a su selección tras fracaso en la Copa Africana

El futbol gabonés atraviesa una crisis inesperada. El gobierno anunció la suspensión de la selección nacional y la disolución del cuerpo técnico después de que las Panteras perdieran todos sus partidos en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, quedando eliminadas de manera prematura.

El ministro interino de Deportes, Simplice-Désiré Mamboula, comunicó la decisión en un mensaje transmitido por televisión nacional, donde también confirmó que Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuélé Manga, referentes del equipo, quedaban fuera de futuras convocatorias. El anuncio generó sorpresa en el entorno futbolístico y posteriormente fue retirado de las redes sociales oficiales, mientras el gobierno mantiene un marcado hermetismo sobre el tema.

Gabón cerró su participación en el último lugar del Grupo F, tras caer frente a Camerún, Mozambique y Costa de Marfil. Aunque el grupo era considerado complicado, la presencia de figuras internacionales como Aubameyang alimentaba expectativas más altas sobre el desempeño del conjunto.

El delantero del Olympique de Marsella no disputó el último encuentro ante Costa de Marfil, al regresar anticipadamente a su club por una lesión. Su ausencia reforzó la percepción de un equipo debilitado y sin liderazgo en el cierre del torneo.

La crisis deportiva fue acompañada de críticas políticas. El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, cuestionó abiertamente el desempeño de la selección, señalando que los malos resultados se debieron a “una falta de método y a una deficiente aplicación de los recursos disponibles”.

La decisión de suspender al combinado nacional y apartar a sus principales figuras marca un punto de inflexión para el futbol gabonés, que ahora enfrenta un futuro incierto tras un desenlace que sorprendió tanto a la afición local como a la comunidad internacional.