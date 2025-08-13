Gobierno de Sinaloa busca darle uso a Estadio Dorados ante migración de equipo de futbol

El Gobierno del Estado de Sinaloa analiza poner nuevamente en funciones el Estadio Dorados, casa de los Dorados de Sinaloa, luego de que el recinto haya quedado en desuso por la migración del equipo de futbol hacia Tijuana por motivos de seguridad.

El Gobernador Rubén Rocha Moya reclamó que el club aurinegro dejó de presentarse en el inmueble y decidió disputar sus partidos como local en el Estadio Caliente en Tijuana sin previo aviso, y con ello dejando de hacerse responsables de las instalaciones.

“Me interesa que haya el espectáculo futbolístico que ahí les dan a la sociedad, y se fueron de la noche a la mañana. Pero hay que decir también que no cubrieron ninguna de sus obligaciones que tenían que cubrir, no pagaron predial, lo que es la renta del estadio, estamos viendo nosotros con ellos.

“Si vienen los volvemos a recibir, porque necesitamos que haya espacios para que la gente, los jóvenes sobre todo vayan, porque yo sé que iban al estadio los chavos”, declaró Rocha Moya.

El mandatario apuntó que para este asunto se designó a una comisión gubernamental que dialogue con los propietarios del club, así como para estudiar opciones que permitan reutilizar el espacio.

“Eso es lo que está haciendo la comisión, ofreciéndonos alternativas para ver cómo ocupamos el estadio y ocuparlo para lo que es, para el deporte”, dijo.

Por otro lado, indicó que se ha reportado presencia de efectivos del Ejército Mexicano instalados en el estadio, pero ello cuenta con previa autorización.

“El Ejército no se mete sin permiso de nosotros, lo que pasa es que a veces necesitamos, por el número de elementos del Ejército que llegan y porque no caben en los espacios que se tienen”, reconoció el Gobernador.

El Estadio Dorados, ubicado a la orilla del Río Humaya en el norte de la capital, albergaba los partidos de local de los Dorados de Sinaloa. La última ocasión en que se abrieron sus puertas fue el 7 de septiembre del 2024 para un partido contra Correcaminos.

Dos días después, Culiacán atestiguó el estallido de una ola de violencia derivada de una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, misma que continúa latente en la entidad con un repunte en los índices de criminalidad.

De ahí que el 23 de octubre del 2024, el equipo de futbol anunció el cambio de sede provisional a la ciudad de Tijuana, para celebrar sus encuentros como local en el Estadio Caliente del club Xolos de Tijuana, club con el que comparte propietario.