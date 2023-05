Pep Guardiola hizo nueve cambios al equipo que venció tan contundentemente al Real Madrid unos días antes, pero eso no inquietó a los azules, que llevan 24 partidos invictos en todas las competiciones.

Era un día para que jugadores los que no han tenido tantas oportunidades esta temporada por la alta competitividad de la plantilla pudieran tener una tarde de gloria más que merecida.

En el minuto 3, ya quedó claro que el City no había venido a relajarse y celebrar, no. Sergio Gómez empalmó un muy buen balón que no encontró la escuadra por poquísimo.

No tardó demasiado más el conjunto de Pep Guardiola en reflejar ese ímpetu inicial en el marcador. En el 12’, el de siempre cuando no es Erling Haaland, el hombre que aprovecha como nadie su tiempo de juego, Julián Álvarez, encontró la red.

El tanto llegó tras una inmensa recuperación tras mala salida de balón del Chelsea. Cole Palmer, activísimo, habilitó al Araña en el momento justo y el argentino la cruzó ante la salida de Kepa. Nueve tantos para Julián en la Premier con sólo 12 titularidades.