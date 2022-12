El gol de Chávez llegó en el momento apropiado. Cuando México necesitaba de un milagro para poderse meter a los octavos de final, el jugador de los Tuzos se encargó de cobrar un tiro libre desde varios metros atrás del área saudí y puso el balón en uno de los ángulos del marco rival, dejando sin posibilidades al guardameta.

Los demás futbolistas denominados fueron Salem Al-Dawsari (Arabia-Argentina), Richarlison (Brasil vs Serbia y Brasil vs Corea del Sur), Cody Gakpo (Países Bajos vs Ecuador), Enzo Fernández (México vs Argentina); Vincent Aboubakar (Camerún vs Serbia), Kylian Mbappé (Francia vs Polonia), Neymar (Brasil vs Croacia) y Palk Seung-Ho (Corea del Sur vs Brasil).