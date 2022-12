Y no como Cristiano Ronaldo, que se quedó en la banca por decisión del entrenador Fernando Santos. Esto porque el DT decidió no usar a CR7 de inicio luego del insulto del delantero tras salir de cambio en el juego ante Corea del Sur. Durante 90 minutos este martes no necesitaron al “Bicho” porque todo le salió perfecto a la ofensiva lusa.

En el lugar de Cristiano mandaron de titular a Gonçalo Ramos, que hasta antes del Mundial solamente había jugado un partido con Portugal. Nadie esperaba nada del “jugador 26” en la lista, pero en Qatar se destapó con un triplete, empezando con un remate al ángulo a los 17 minutos.