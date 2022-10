Gonzalo Higuaín anuncia su retiro del balompié profesional

MIAMI._ El delantero argentino Gonzalo Higuaín, que juega en el Inter Miami de la MLS, anunció este lunes que dejará el futbol profesional al final de esta temporada.

“Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al futbol”, señaló este lunes un muy emocionado Higuaín en una rueda de prensa que acabó entre lágrimas.

‘El Pipita’, que tomó esta decisión hace unos “tres o cuatro meses”, dijo sentirse “un privilegiado” por haber disfrutado del futbol, “con sus momentos buenos y no tan buenos”.

“Me llevo momentos maravillosos en mi cabeza y en mi corazón. Hice una carrera impensada. Logré más de lo que podía llegar a imaginar”, afirmó antes de dedicar unas “palabras muy especiales” a su esposa y su hija, a quienes definió como “el motor” de su vida.

“Después de 17 años y medio de carrera como profesional, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí”, añadió.

El ex jugador del Real Madrid, de 34 años, inició su trayectoria profesional en River Plate antes de dar el salto muy joven a Europa.

“Hubo una situación particular que fue cuando mi papá entró a mi habitación cuando yo dormía y me dijo: ‘Gonzalo, Gonzalo, te va a comprar el Real Madrid’”, recordó este lunes.

“Y yo durmiendo le dije: ‘No me jodas, no estoy para estas bromas’. Pero era real la noticia. Me compró el Real Madrid con apenas 19 años”, agregó.

Antes de entrar en un vestuario del Madrid “lleno de estrellas”, su padre le dio un consejo que marcaría su trayectoria: “Tienes que tener respeto y admiración, pero nunca miedo. Si no, te vas a quedar en el camino”.

“Fueron siete años en el mejor equipo de la historia. Tanto tiempo siendo yo tan joven. Fue una etapa maravillosa”, dijo sobre su tiempo en el club blanco, para el que anotó 121 goles.

Con una gran carrera que incluye a otros conjuntos destacados como Juventus, Nápoles, Chelsea o Milán (a todos ellos dedicó palabras de cariño en su despedida), Higuaín también fue un referente muy importante de la selección argentina, con la que marcó 31 tantos en 75 partidos.

“Defender a tu país es una situación única”, apuntó.

“Hay gente que sueña con poder estar en un Mundial y yo tuve el enorme privilegio de jugar tres”, señaló.

Posteriormente, el argentino debutó en la MLS en septiembre de 2020 en la recta final de la primera temporada del Inter Miami.

En este equipo pudo compartir vestuario además con su hermano Fede Higuaín.

‘El Pipita’ lleva este curso 14 goles con Inter Miami y está terminando la temporada regular en un extraordinario estado de forma ya que suma 12 tantos en sus últimos 14 encuentros.

Por ello, el delantero reconoció que este último curso en el Inter Miami ha sido uno de los tramos más dulces de su carrera.

“Me lo dio este club. Mis compañeros, el cuerpo técnico y la gente que trabaja acá, me devolvieron las ganas de jugar al fútbol. Este fue uno de los años que más disfruté y jamás pensé que la MLS me iba a dar eso”, aseguró.

“Estoy agradecido a todos porque me permitieron retirarme de la manera que soñaba: haciendo goles y jugando bien”, dijo.

Antes de colgar las botas y alejarse del futbol (por ahora no tiene planes de seguir vinculado al deporte profesional desde el banquillo o los despachos), Higuaín será clave en las aspiraciones para jugar los ‘playoffs’ del Inter Miami, que esta semana tiene dos partidos clave para certificar su pase a las eliminatorias de la MLS Cup: el miércoles contra Orlando City y el domingo contra Montreal.